Иванов Анатолий Петрович
Общая информация
Родился 7 мая 1960 года в д. Уткино Мамадышского района ТАССР.
Образование:
1978 год — Канашский финансовый техникум (специальность «государственное страхование, финансист» )
2003 год — Московский университет потребительской кооперации (специальность «экономист-менеджер» )
Трудовая деятельность:
В 1978 г. — участковый инспектор Мамадышской инспекции Госстраха.
В 1978 — 1980 гг. — служба в рядах Советской Армии.
В 1980 — 1981 гг. — старший экономист ФМХ Мамадышского райфо.
В 1981 — 1987 гг. — старший ревизор-инспектор ФСХ Мамадышского райфо.
В 1987 — 1993 гг. — начальник Мамадышского районного отдела статистики.
В 1993 — 1996 гг. — директор Мамадышского МП «Электрон».
В 1996 — 1998 гг. — заведующий финансовым отделом администрации Мамадышского района.
В 1998 — 2002 гг. — председатель правления Мамадышского райпотребсоюза.
В 2002 — 2005 гг. — заместитель главы администрации района по экономике и содействию предпринимательству, первый заместитель главы администрации Мамадышского района.
В 2006 — 2010 гг. — руководитель исполнительного комитета Мамадышского муниципального района.
С 2010 г. — глава муниципального образования «Мамадышский муниципальный район».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Мамадыш
- Адрес: 422170, г. Мамадыш, ул. М. Джалиля, 23/33
- Телефон: (85563) 3-14-84
- Email: sovet.mam@tatar.ru
- Сайт: mamadysh.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018