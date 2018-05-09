Загидуллин Рашид Назипович

Общая информация

Родился 9 ноября 1952 года в д. Бурнашево Апастовского района Татарской АССР.

Образование:



1976 год — Тетюшский совхоз-техникум

1982 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «агрономия»).

Трудовая деятельность:



В 1971 — 1973 гг. — служба в рядах Советской Армии.

В 1976 — 1977 гг. — бригадный агроном колхоза им. Ленина Апастовского района.

В 1977 — 1978 гг. — заместитель директора Кулангинского хлебоприемного пункта Апастовского района.

В 1978 — 1984 гг. — заместитель директора Каратунского хлебоприемного пункта Апастовского района.

В 1984 — 1986 гг. — заместитель управляющего по автотранспорту Апастовского РПО по ПТО сельского хозяйства Госкомсельхозтехники ТАССР.

В 1986 — 1987 гг. — директор Каратунского хлебоприемного пункта Апастовского района.

В 1987 — 1991 гг. — председатель колхоза «Путь к коммунизму» Апастовского района.

В 1991 — 2001 гг. — генеральный директор Каратунского хлебоприемного пункта Апастовского района.

В 2001 — 2004 гг. — генеральный директор Бурундуковского филиала ООО «Управляющая компания „Золотой колос“ Дрожжановского района.

В 2004 — 2005 гг. — генеральный директор ОАО „Бурундуковский элеватор“ Дрожжановского района РТ.

С 25 июля 2005 г. — глава администрации Апастовского района.

С 22 октября 2005г. — глава п.г.т. Апастово, председатель совета Апастовского городского поселения Апастовского муниципального района.

С 25 октября 2005 г. — глава муниципального образования „Апастовский муниципальный район“, председатель совета Апастовского муниципального района.

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