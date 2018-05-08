Козонков Владимир Константинович

Общая информация

Родился 4 июня 1956 года в рп. Алексеевское Алексеевского района ТАССР.

Образование:



1985 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальностЬ «ученый агроном» ).

Трудовая деятельность:



В 1976 — 1978 гг. — инженер-электрик фабрики.

В 1978 г. — электрик Алексеевской фабрики художественного ткачества.

В 1978 — 1980 гг. — старший инженер МОКСа по строительству при управлении сельского хозяйства Алексеевского райсовета.

В 1980 — 1983 гг. — главный инженер Алексеевского районного объединения «Сельхозхимия», председатель колхоза.

В 1983 г. — инструктор орготдела РК КПСС.

В 1983 — 1985 гг. — председатель колхоза им. XXII партсъезда.

В 1985 — 1988 гг. — глава ПМК-435 управления «Татсельстрой».

В 1988 — 1990 гг. — второй секретарь РК КПСС.

В 1990 — 1991 гг. — первый секретарь РК КПСС.

В 1991 — 2004 гг. — директор ОАО «Алексеевская сельхозтехника».

В 2004 г. — директор ООО «Единство» Алексеевского района РТ.

В 2004 — 2005 гг. — глава администрации Алексеевского района РТ.

С 2005 г. — глава Алексеевского муниципального района РТ.



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