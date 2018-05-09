Губайдуллина Гульнара Ринатовна
Общая информация
Директор Операционного офиса «Отделение в Казани» КБ «Локо-Банк»
Родилась в 1982 году.
Образование:
2004 год — Казанский государственный технологический университет (специальность «менеджер в сфере инновационной и предпринимательской деятельности» )
Высшая школа профессиональных переводчиков при КГТУ
Трудовая деятельность:
2003 — 2005 гг. — инспектор отдела кредитования физических и юридических лиц, начальник отдела кредитования физических и юридических лиц Сбербанка РФ.
2005 — 2009 гг. — руководитель развития малого и среднего бизнеса ОАО «УРСА-Банк», руководитель развития малого и среднего бизнеса Казанского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК».
2009 — 2017 г. — директор Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) г.Казань.
С 2017 г. — руководитель операционного офиса ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в г. Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Г.Тукая,58
- Телефон: (843) 231-82-50
- Сайт: info@kzn.lockobank.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018