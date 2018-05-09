Список персон

Губайдуллина Гульнара Ринатовна

Финансы, Банки

Общая информация

Директор Операционного офиса «Отделение в Казани» КБ «Локо-Банк»

Родилась в 1982 году.

Образование:

2004 год — Казанский государственный технологический университет (специальность «менеджер в сфере инновационной и предпринимательской деятельности» )

Высшая школа профессиональных переводчиков при КГТУ

Трудовая деятельность:

2003 — 2005 гг. — инспектор отдела кредитования физических и юридических лиц, начальник отдела кредитования физических и юридических лиц Сбербанка РФ.
2005 — 2009 гг. — руководитель развития малого и среднего бизнеса ОАО «УРСА-Банк», руководитель развития малого и среднего бизнеса Казанского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК».
2009 — 2017 г. — директор Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) г.Казань.

С 2017 г. — руководитель операционного офиса ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в г. Казани.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Г.Тукая,58
  • Телефон: (843) 231-82-50
  • Сайт: info@kzn.lockobank.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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