Шаяхметов Ринат Файзрахманович
Общая информация
Родился 17 Сентября 1963 в г.Термез Узбекской ССРОбразование:
1991 год — Казанский химико-технологический институт
Трудовая деятельность:
1981 год — автослесарь в Нижнекамском ПАТП.
1984 по 1999 гг. — ПАТП-2 города Нижнекамска, последовательно занимая должности механика автоколонны, начальника ПТО, главного инженера.
1998 по 2000 гг. — заместитель начальника отела материально-технического снабжения и комплектации оборудования, заместитель генерального директора, коммерческий директор ОАО «Нижнекамсктехуглерод».
С 2000 года — исполнительный директор ОАО «Нижнекамсктехуглерод».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: г. Нижнекамск, ОАО "НКТУ", промзона №10
- Телефон: (8555)24-01-91
- Email: nktu@nktu.ru
- Сайт: www.nktu.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018