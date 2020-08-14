Список персон

Волков Сергей Алексеевич

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 9 января 1953 года.

Образование

Окончил Казанский авиационный институт (ныне — КНИТУ-КАИ) по специальности «Ракетостроение».

Трудовая деятельность

Работал в Центральном специализированном конструкторском бюро (ныне — «ЦСКБ-Прогресс», г. Самара).

В дальнейшем возглавлял проектный институт «Татнефтегазстройпроект» (г. Альметьевск, Татарстан).

Занимал должность заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

С 1995 года возглавляет проект производства стеклопластиковых труб

С 2002 года — генеральный директор ЗСТ.

Автор целого ряда изобретений. Имеет многочисленные общественные награды и звания, в т.ч. удостоен Премии им. Сократа (Оксфорд, Великобритания) и звания «Человек года — 2009" (Россия). Доктор делового администрирования, почетный профессор Международного университета Вены (Австрия).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. М. Джалиля, 15
  • Телефон: (843) 299-60-99
  • Email: zct@list.ru
  • Сайт: www.zct.ru

Дата последнего обновления: 14.08.2020


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