Волков Сергей Алексеевич
Общая информация
Родился 9 января 1953 года.
Образование
Окончил Казанский авиационный институт (ныне — КНИТУ-КАИ) по специальности «Ракетостроение».
Трудовая деятельность
Работал в Центральном специализированном конструкторском бюро (ныне — «ЦСКБ-Прогресс», г. Самара).
В дальнейшем возглавлял проектный институт «Татнефтегазстройпроект» (г. Альметьевск, Татарстан).
Занимал должность заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
С 1995 года возглавляет проект производства стеклопластиковых труб
С 2002 года — генеральный директор ЗСТ.
Автор целого ряда изобретений. Имеет многочисленные общественные награды и звания, в т.ч. удостоен Премии им. Сократа (Оксфорд, Великобритания) и звания «Человек года — 2009" (Россия). Доктор делового администрирования, почетный профессор Международного университета Вены (Австрия).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. М. Джалиля, 15
- Телефон: (843) 299-60-99
- Email: zct@list.ru
- Сайт: www.zct.ru
Дата последнего обновления: 14.08.2020