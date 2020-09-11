Миннемуллин Ильшат Хайдарович
Общая информация
Родился в 1970 году в поселке Кукмор Татарской АССР.
Образование
1995 год — экономический факультет Казанского финансово-экономического института им. Куйбышева
2011 год — «Академия управления „ТИСБИ“ по специальности „юрист“
2015 год — профессиональная переподготовка в сфере финансового менеджмента по Президентской программе Казанского (Приволжского) федерального университета подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ
Трудовая деятельность
Работал в Кукморском отделении „Агропромбанка“, ТРФ АКБ „СБС АГРО“, ООО „Татагропромбанк“, ОАО АИКБ „Татфондбанк“, ОАО АКБ „Ак Барс“ (где более 4-х лет возглавлял различные филиалы банка).
2010 — 2011 гг. — советник директора филиала „Банковский центр ТАТАРСТАН“ Банка ЗЕНИТ.
2010 — 2014 гг. — заместитель директора Банковский центр „ТАТАРСТАН“ Банка ЗЕНИТ.
2014-март 2018 г.— директор филиала „Банковский центр ТАТАРСТАН“ Банка ЗЕНИТ.
Апрель-ноябрь 2018 г. — директор АО «АК БАРС Лизинг».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Тельмана, 21/1
- Телефон: (843) 230-40-07
- Email: kazan@zenit.ru
- Сайт: www.zenit.ru
Дата последнего обновления: 11.09.2020