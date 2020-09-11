Миннемуллин Ильшат Хайдарович

Общая информация

Родился в 1970 году в поселке Кукмор Татарской АССР.

Образование



1995 год — экономический факультет Казанского финансово-экономического института им. Куйбышева

2011 год — «Академия управления „ТИСБИ“ по специальности „юрист“

2015 год — профессиональная переподготовка в сфере финансового менеджмента по Президентской программе Казанского (Приволжского) федерального университета подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ

Трудовая деятельность

Работал в Кукморском отделении „Агропромбанка“, ТРФ АКБ „СБС АГРО“, ООО „Татагропромбанк“, ОАО АИКБ „Татфондбанк“, ОАО АКБ „Ак Барс“ (где более 4-х лет возглавлял различные филиалы банка).

2010 — 2011 гг. — советник директора филиала „Банковский центр ТАТАРСТАН“ Банка ЗЕНИТ.

2010 — 2014 гг. — заместитель директора Банковский центр „ТАТАРСТАН“ Банка ЗЕНИТ.

2014-март 2018 г.— директор филиала „Банковский центр ТАТАРСТАН“ Банка ЗЕНИТ.



Апрель-ноябрь 2018 г. — директор АО «АК БАРС Лизинг».

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