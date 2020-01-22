Обозов Александр Николаевич
Общая информация
Эксперт в области управления производственными предприятиями, антикризисный консультант.
Дата рождения: 18.05.1967
Трудовая деятельность:
2019г.- по настоящее время — предприниматель.
2017г.-2019г.— Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Росимущество. Профессиональный поверенный.
Член Ассоциации независимых директоров.
2008 — 2016г. - генеральный директор АО «Аромат» (одно из ведущих производителей парфюмерно- косметической продукции в России), г. Казань
2006 — 2008г. — генеральный директор ЗАО ХК «Золотой колос», агро-промышленный интегрированный холдинг.
1998 –2006- генеральный директор, ОАО «Казанский завод газовой аппаратуры»
(производство газового оборудования: бытовой техники, газовых горелок инфракрасного излучения и сопутствующей продукции с численностью работников более 700 человек)
Образование
1984-1990г. Казанский инженерно-строительный институт
Факультет: Промышленно-гражданское строительство Квалификация: Инженер-строитель
Дополнительное образование
2003г. Российская академия государственной службы Президента РФ
Политико-административное управление.
2017г. Высшая школа Государственного администрирования МГУ им.
Ломоносова Программа: Независимый директор 72 часа
Интересы, увлечения: SAB сёрфинг, керлинг, альпинизм (Эльбрус, Казбек), горные и беговые лыжи.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Email: obozov_an@mail.ru
Дата последнего обновления: 22.01.2020