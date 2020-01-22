Список персон

Обозов Александр Николаевич

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Эксперт в области управления производственными предприятиями, антикризисный консультант.

Дата рождения: 18.05.1967

Трудовая деятельность:

2019г.- по настоящее время — предприниматель.

2017г.-2019г.— Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Росимущество. Профессиональный поверенный.

Член Ассоциации независимых директоров.

2008 — 2016г. - генеральный директор АО «Аромат» (одно из ведущих производителей парфюмерно- косметической продукции в России), г. Казань

2006 — 2008г. — генеральный директор ЗАО ХК «Золотой колос», агро-промышленный интегрированный холдинг.

1998 –2006- генеральный директор, ОАО «Казанский завод газовой аппаратуры»

(производство газового оборудования: бытовой техники, газовых горелок инфракрасного излучения и сопутствующей продукции с численностью работников более 700 человек)

Образование

1984-1990г. Казанский инженерно-строительный институт

Факультет: Промышленно-гражданское строительство Квалификация: Инженер-строитель

Дополнительное образование

2003г. Российская академия государственной службы Президента РФ

Политико-административное управление.

2017г. Высшая школа Государственного администрирования МГУ им.

Ломоносова Программа: Независимый директор 72 часа

Интересы, увлечения: SAB сёрфинг, керлинг, альпинизм (Эльбрус, Казбек), горные и беговые лыжи.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Email: obozov_an@mail.ru

Дата последнего обновления: 22.01.2020


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