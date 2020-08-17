Гайсин Марат Салихович
Промышленность, Машиностроение
Общая информация
Родился 16 июня 1958 года в поселке Азнакаево.
Образование
1981 г. — окончил Московское ордена Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени высшее техническое училище;
Трудовая деятельность
2011-2018 генеральный директор ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Азнакаево
- Адрес: г. Азнакаево, ул. Гагарина, 6
- Телефон: (85592) 9-44-97
- Email: aznk@aznk.ru
- Сайт: www.aznk.ru
Дата последнего обновления: 17.08.2020