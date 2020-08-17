Список персон

Гайсин Марат Салихович

Промышленность, Машиностроение

Общая информация

Родился 16 июня 1958 года в поселке Азнакаево.

Образование

1981 г. — окончил Московское ордена Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени высшее техническое училище;

Трудовая деятельность

2011-2018 генеральный директор ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Азнакаево
  • Адрес: г. Азнакаево, ул. Гагарина, 6
  • Телефон: (85592) 9-44-97
  • Email: aznk@aznk.ru
  • Сайт: www.aznk.ru

Дата последнего обновления: 17.08.2020


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