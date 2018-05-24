Список персон

Якушкин Олег Елендеевич

Промышленность, Машиностроение
Якушкин Олег Елендеевич

Общая информация

Родился 5 января 1968 г. в с. Луначаровка Лениногорского р-на Республики Татарстан.

Образование:

1998 г. — Московская Государственная Юридическая Академия, специальность «юрист».

2005 г. — Поволжская Академия Государственной Службы (г. Саратов), специальность «менеджер Государственного и муниципального управления».

Трудовая деятельность:

2000 – 2003 гг. — директор КУП «Возврат» г. Лениногорск

2003 – 2004 гг. — генеральный директор ОАО «ЛМЗ»

С ноября 2004 – по настоящее время генеральный директор ООО «ЛМЗ».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Лениногорск
  • Адрес: г. Лениногорск, ул. Бугульминская, 23а
  • Телефон: (85595) 4-04-83
  • Email: Lenmz2.tat@yandex.ru

Дата последнего обновления: 24.05.2018

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