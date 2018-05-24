Якушкин Олег Елендеевич
Общая информация
Родился 5 января 1968 г. в с. Луначаровка Лениногорского р-на Республики Татарстан.
Образование:
1998 г. — Московская Государственная Юридическая Академия, специальность «юрист».
2005 г. — Поволжская Академия Государственной Службы (г. Саратов), специальность «менеджер Государственного и муниципального управления».
Трудовая деятельность:
2000 – 2003 гг. — директор КУП «Возврат» г. Лениногорск
2003 – 2004 гг. — генеральный директор ОАО «ЛМЗ»
С ноября 2004 – по настоящее время генеральный директор ООО «ЛМЗ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лениногорск
- Адрес: г. Лениногорск, ул. Бугульминская, 23а
- Телефон: (85595) 4-04-83
- Email: Lenmz2.tat@yandex.ru
Дата последнего обновления: 24.05.2018