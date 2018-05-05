Токарев Александр Михайлович
Общая информация
Родился 30 апреля 1956 года в с. Кутьино Новобурасского района Саратовской области.
Образование:
1978 год — Саратовский политехнический институт
Трудовая деятельность:
1978 — 1979 гг. — мастер на Горьковском автозаводе.
В 1979 — 1989 гг. — инженер, начальник технического бюро цеха, начальник цеха, начальник производства, заместитель директора Альметьевского завода погружных электронасосов.
С 1989 года — управляющий директор Альметьевского трубного завода.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: г. Альметьевск, Промзона-11
- Телефон: (8553) 45-89-47
- Email: atz@atz.ru
- Сайт: www.omk.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018