Список персон

Токарев Александр Михайлович

Промышленность, Тяжелая промышленность

Общая информация

Родился 30 апреля 1956 года в с. Кутьино Новобурасского района Саратовской области.

Образование:

1978 год — Саратовский политехнический институт

Трудовая деятельность:

1978 — 1979 гг. — мастер на Горьковском автозаводе.
В 1979 — 1989 гг. — инженер, начальник технического бюро цеха, начальник цеха, начальник производства, заместитель директора Альметьевского завода погружных электронасосов.
С 1989 года — управляющий директор Альметьевского трубного завода.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: г. Альметьевск, Промзона-11
  • Телефон: (8553) 45-89-47
  • Email: atz@atz.ru
  • Сайт: www.omk.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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