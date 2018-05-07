Список персон

Марин Михаил Юрьевич

Финансы, Банки
Марин Михаил Юрьевич Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился 3 февраля 1977 года в Казани.

Образование:

1999 год — Татарский институт содействия бизнесу ( экономический факультет )

2009 год — Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, ИБДА EMBA, «Стратегическое управление».

Трудовая деятельность:

1997 — 2002 годы работал в «АК БАРС» Банке.

2003 год — перешел в ООО «Хоум кредит энд финанс банк»

2010 год — работа в банке «Зенит».

2011 год — заместитель директора головного отделения Сбербанка по Ленинградской области.

с 2013 года — заместитель управляющего Банка «Татарстан» Сбербанка России.

2015 -2017 гг — управляющий ВТБ24 в Татарстане.

с сентября 2017 г. — заместитель председателя правления «Ак Барс» Банка.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 1
  • Телефон: +7 (843) 519-39-99
  • Email: kanc@akbars.ru
  • Сайт: www.akbars.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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