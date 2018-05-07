Марин Михаил Юрьевич
Общая информация
Родился 3 февраля 1977 года в Казани.
Образование:
1999 год — Татарский институт содействия бизнесу ( экономический факультет )
2009 год — Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, ИБДА EMBA, «Стратегическое управление».
Трудовая деятельность:
1997 — 2002 годы работал в «АК БАРС» Банке.
2003 год — перешел в ООО «Хоум кредит энд финанс банк»
2010 год — работа в банке «Зенит».
2011 год — заместитель директора головного отделения Сбербанка по Ленинградской области.
с 2013 года — заместитель управляющего Банка «Татарстан» Сбербанка России.
2015 -2017 гг — управляющий ВТБ24 в Татарстане.
с сентября 2017 г. — заместитель председателя правления «Ак Барс» Банка.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 1
- Телефон: +7 (843) 519-39-99
- Email: kanc@akbars.ru
- Сайт: www.akbars.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018