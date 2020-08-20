Валеев Азат Рустемович

Общая информация

Родился 14 января 1980 года в р.п. Лаишево Республики Татарстан

Образование

2001 г. — Казанский финансово-экономический институт (экономика, бакалавр экономики с отличием.

2002 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности бухгалтерский учет и аудит, экономист, с отличием;

2004 г. — Казанский государственный педагогический университет (по специальности филология, учитель английского языка.

2010 г. — Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты РФ, аспирантура.

Прошел обучение в Англии («Christ’s College», Лондон).

Имеет квалификационный аттестат аудитора, выданный Министерством финансов Российской Федерации.

Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность

03.2002 — 03.2003 — бухгалтер-эксперт, ООО «Аудиторская консалтинговая организация «Аудит и консалтинг».

04.2003 — 08.2004 — бухгалтер-эксперт, Аудиторская организация «Аудит и консалтинг-Центр».

08.2004 — 06.2009 — главный инспектор отдела текущего контроля контрольно-ревизионного управления, начальник отдела методологии управления экспертизы и методологии, начальник контрольно — ревизионного управления Счетной палаты Республики Татарстан.

07.2009 — 05.2020 — аудитор Счетной палаты Республики Татарстан.

05.2020 — 06.2020 — исполняющий обязанности руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

06.2020 — по настоящее время Руководитель Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

Награды

За достигнутые успехи получил грамоту Президента РФ В.В. Путина к памятной медали «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» за вклад в подготовку и проведение Универсиады, медаль «За укрепление финансового контроля России», Почетную грамоту Ассоциации контрольно-счетных органов РФ; благодарности Президента Республики Татарстан, Председателя Счетной палаты Республики Татарстан, грамоты, благодарственные письма НИИ Счетной палаты РФ; грамоту Ассамблеи регионов Европы и Казанского (Приволжского) федерального университета за лучший доклад на Международной научно-практической конференции в г. Казани «Эффективное управление устойчивым развитием территории».

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