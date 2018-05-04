Список персон

Шарипов Алмаз Хантимерович

Гос. ведомства, Промышленность, Пищевая промышленность
Шарипов Алмаз Хантимерович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Родился 24 октября 1964 года в д. Аняково Актанышского района ТАССР.

Образование:

1986 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «механизация сельскохозяйственного производства», квалификация «инженер-механик» )

Трудовая деятельность:

1986 — 1991 гг. — начальник АРМ «Татсельхозводстрой».

1991 — 1995 гг. — управляющий ПО «Райсельхозтехника» Ютазинского района.
1995 — 1999 гг. — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Тукаевского района, первый заместитель главы администрации.
1999 г. — генеральный директор ОАО «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов».
2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва, член Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета по законности и правопорядку.
С октября 2014 года — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: Тукаевский район, с.Мелекес, ул.Дружбы, 1.
  • Телефон: (8552) 47-02-01
  • Email: khp-almaz@rambler.ru
  • Сайт: www.khp-chelny.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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