Шарипов Алмаз Хантимерович
Общая информация
Родился 24 октября 1964 года в д. Аняково Актанышского района ТАССР.
Образование:
1986 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «механизация сельскохозяйственного производства», квалификация «инженер-механик» )
Трудовая деятельность:
1986 — 1991 гг. — начальник АРМ «Татсельхозводстрой».
1991 — 1995 гг. — управляющий ПО «Райсельхозтехника» Ютазинского района.
1995 — 1999 гг. — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Тукаевского района, первый заместитель главы администрации.
1999 г. — генеральный директор ОАО «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов».
2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва, член Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета по законности и правопорядку.
С октября 2014 года — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: Тукаевский район, с.Мелекес, ул.Дружбы, 1.
- Телефон: (8552) 47-02-01
- Email: khp-almaz@rambler.ru
- Сайт: www.khp-chelny.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018