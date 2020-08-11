Список персон

Каримов Анас Садыкович

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился 19 июля 1971 года.

Образование

1998 г. — Окончил КГСА.

Трудовая деятельность

Депутат Совета Новокырлайского сельского поселения Арского муниципального района Республики Татарстан

2017-2019 гг. — генеральный директор ООО «Агрофирма Кырлай».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Арск
  • Адрес: Арский район, д. Старый Яваш, ул. Молодежная, 1а
  • Телефон: (843) 292-95-09
  • Email: idiyatullina_zil@mail.ru
  • Сайт: http://www.servagro.ru

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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