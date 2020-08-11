Каримов Анас Садыкович
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Родился 19 июля 1971 года.
Образование
1998 г. — Окончил КГСА.
Трудовая деятельность
Депутат Совета Новокырлайского сельского поселения Арского муниципального района Республики Татарстан
2017-2019 гг. — генеральный директор ООО «Агрофирма Кырлай».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Арск
- Адрес: Арский район, д. Старый Яваш, ул. Молодежная, 1а
- Телефон: (843) 292-95-09
- Email: idiyatullina_zil@mail.ru
- Сайт: http://www.servagro.ru
Дата последнего обновления: 11.08.2020