Хайдаров Тимур Тошниёзович

Фото: Реальное время

Общая информация

Пластический хирург

Родился 24 февраля 1988 года в Навои — небольшом промышленном городе Узбекской ССР.

Этапы образования

В 2004–2011 гг. Тимур Хайдаров учился на лечебном факультете Самаркандского государственного медицинского института. С первого курса набирал практический опыт: начинал санитаром, затем перешел на позицию медбрата и в итоге дошел до ассистирования на операциях.

В 2013 г. окончил ординатуру по хирургии в Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика в Киеве, параллельно прошел практику в плановой и экстренной хирургии.

В ноябре 2015 г. Хайдаров Тимур завершил профессиональную переподготовку по специальности «Пластическая хирургия» в Медицинском институте Российского университета дружбы народов в Москве. По итогам обучения получил сертификат, допускающий к профильной практике, и стал действительным членом Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов.

В 2016–2018 гг. стажировался в ведущих зарубежных клиниках — в США, Европе и Колумбии, обучался у всемирно известного специалиста в области контурной пластики тела Альфредо Ойоса. Параллельно проходил курсы повышения квалификации в России в области маммопластики и липомоделирования.

В 2018–2020 гг. Хайдаров Тимур Тошниёзович прошел ординатуру по пластической хирургии Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского.

Трудовая деятельность

С 2013 г. по начало 2015 г. Тимур Хайдаров, биография которого к тому моменту уже включала врачебную практику, был оперирующим хирургом в Навоийском филиале Республиканского НИИ экстренной и неотложной помощи.

В начале 2015 г. переехал в Воронеж, где устроился в местную частную клинику. По завершении программы переподготовки по специальности «Пластическая хирургия» в РУДН продолжил практику по данному профилю в том же воронежском медцентре. Тогда же Тимур Тошниёзович Хайдаров одним из первых среди российских врачей начал системно выстраивать личный бренд: открыто публиковал результаты операций, этапы реабилитации и итоговые результаты — формат, который тогда практически не использовался в профессиональной среде.

В 2017 г. был приглашен в московскую клинику «Время красоты» в качестве пластического хирурга. Несколько месяцев совмещал работу в двух городах, после чего окончательно переехал в столицу.

В конце 2017 г. Тимур Хайдаров устроился в GMT Clinic, где работал до 2020 г. В этот период вошел в число рекордсменов страны по количеству операций эндопротезирования груди.

В 2021 г. Хайдаров Тимур перешел в клинику «Олимп». На этом этапе в число его пациентов вошли известные публичные персоны и представители шоу-бизнеса. География практики вышла за пределы России — к нему обращались жители арабских стран, Европы, США и ряда других государств. Пластический хирург также выезжал за рубеж для проведения операций в рамках обмена опытом.

В 2023 г. Тимур Тошниёзович Хайдаров возглавил клинику пластической хирургии «Ай Кью Пластик» и на протяжении двух лет развивал ее в качестве руководителя. В 2025 г. вышел из бизнеса, сосредоточившись на хирургической практике.

С 2026 г. Хайдаров Тимур Тошниёзович курирует направление пластической хирургии на площадке многофункционального медицинского центра МЕДСИ на Мичуринском проспекте. Участвует во всероссийских и международных конференциях, проводит обучающие курсы для практикующих пластических хирургов.

Профессиональные награды

На протяжении 2017–2020 гг. Тимур Хайдаров неоднократно становился лауреатом отраслевых премий — в том числе «Хрустальный Лотос», «Грация», Lux-Time и BRAND AWARDS — в номинациях, связанных с маммопластикой и липомоделированием.

Дата последнего обновления: