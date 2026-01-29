Баталов Роман Александрович

Общая информация

Бизнесмен, основатель и председатель Совета директоров ГК Мантера

Родился в феврале 1985 года в крупнейшем индустриальном центре Восточной Сибири — Красноярске.

Образование:

— В 1992 г. начал обучение в МАОУ СШ №115.

— В 1998 г. перешел в «Школу менеджеров», акцент в образовательной программе которой делался на подготовке будущих руководящих кадров.

— В 2001–2005 гг. Роман Баталов получал высшее образование на факультете международного бизнеса (МБ) вуза с высочайшим академическим рейтингом — МГИМО.

— В 2009 г. Баталов Роман стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию в крупнейшем в ЮФО центре науки — Кубанском ГАУ. Тема исследования была посвящена актуальной народнохозяйственной задаче — совершенствовании техсредств по возделыванию культурных растений с привлечением инвестиций.

Трудовая деятельность:

— В 2004–2005 гг. Баталов Роман Александрович учредил компанию «Брамос Групп» и занял в ней ключевую должность. Фирма специализировалась на сбыте текстильной продукции.

— В 2005г. получил приглашение в штат компании «Роснефть», где стажировался в студенчестве. Роман Александрович Баталов около года работал в подразделении, отвечающем за экспортные поставки нефти и нефтепродуктов.

— В 2006 г. Баталов Роман Александрович переехал в Краснодарский край, нарастил профессиональное портфолио в нефтегазовом секторе. Работал в ОАО «Краснодаргоргаз».

— В 2008 г. Роман Александрович Баталов укрепил позиции в индустрии гостеприимства: создал ресторанную группу Mandarin.

— В 2010 г. Баталов Роман включился в процессы строительства тематического парка «Сочи Парк», внес вклад в подготовку олимпийских площадок.

— В 2014 г. был приглашен в топ-менеджмент одного из крупнейших предприятий Краснодарского края — «Агрокомплекса» имени Н. И. Ткачева. Спустя пять лет Баталов Роман Александрович стал замгендиректора по перспективному развитию гиганта в сфере АПК.

— В 2015 г. — Роман Баталов вошел в Совет директоров курорта «Горки Город», сосредоточившись на его развитии. Под руководством топ-менеджера была модернизирована инфраструктура комплекса, что обеспечило значительное увеличение турпотока. С 2019 года данный объект известен как «Красная Поляна».

— В 2021 г. — Роман Александрович Баталов основал ГК Мантера, объединившую под централизованным управлением туристические комплексы в нескольких регионах России. В структуру Группы вошли «Красная Поляна», «Сочи Парк» и объекты в других регионах. Баталов Роман занимает должность председателя Совета директоров холдинга.

Благотворительность:

— В 2016 г. Баталов Роман создал благотворительный фонда «Мантера». Приоритетные задачи организации — развитие объектов физической культуры, направленных на помощь людям с определенным типом инвалидности, а также развитие доступности внутреннего туризма для путешественников с особыми потребностями.

