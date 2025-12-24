Алибекова Патимат Хамзатовна
Общая информация
Родиласть 8 сентября 1982 г. в г. Кизляр Республики Дагестан
Образование:
— 2004 г. — Азово-Черноморская Государственная Агроинженерная Академия .Бакалавр экономики, с отличием.
— 2024 г— Sheridan Technical College (Флорида, США). Программа ESOL.
Трудовая деятельность:
— 2005 — 2006 гг. — заместитель начальника отдела реализации ООО «Пресс-центр».
— 2006 — 2012 гг. — Ведущий менеджер по рекламе ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ Ростов-на-Дону».
— 2012 — 2014 гг. — заместитель директора по работе с ключевыми клиентами
ООО «ЕвроМедиа».
— 2014 — 2024 гг. — директор международного холдинга «ЕвроМедиа».
Награды и звания:
Член Союза журналистов России, почетный член международной ассоциации ECDMA, рецензент научного журнала “Current Research” по теме СМИ и PR, автор научных и методических публикаций для профессионального сообщества. Член жюри международного конкурса «Топ-50 Женщин года», Сопредседатель жюри международной премии ABC-Carnival / American of Your Business Outstanding Expo Award, куратор крупнейшего медицинского альманаха в стране, вошедшего в Книгу рекордов России.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Коротченко, 6
Дата последнего обновления: 24.12.2025