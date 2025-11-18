Шаккум Мартин Люцианович

Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Мартин Люцианович Шаккум родился в 1951 году в Красногорске Московской области.

Образование

Шаккум Мартин Люцианович имеет два диплома о высшем образовании.

Трудовая деятельность

В 1975—1978 гг. Мартин Шаккум работал в лаборатории Института космических исследований в Москве. Занимался созданием систем автоматической посадки межпланетных станций на Марс, специализировался на обработке визуальной информации и технологиях распознавания образов.

В 1978—1991 гг. трудился в строительстве. Прошел путь от инженера-наладчика до позиции руководителя Управления Специальных Работ Главмособлстроя.

В 1991 г. стал соучредителем неправительственного международного фонда, занимавшегося вопросами проведения социально ориентированных преобразований в России.

В 1999—2021 гг. был депутатом Государственной Думы III—VII созывов. Избирался в парламент для решения социально значимых вопросов. Руководил ключевыми комитетами. С 2006 г. по 2021 г. входил в органы управления партии «Единая Россия». Участвовал в разработке более чем 300 законопроектов социально-экономической сферы. Стал одним из инициаторов разработки закона о защите прав дольщиков, а также Земельного и Градостроительного кодексов РФ. Привлек федеральное финансирование в строительство объектов социальной инфраструктуры — медицинских учреждений, образовательных и спортивных центров, транспортных магистралей.

В 2021 г. Шаккум Мартин завершил работу в Госдуме, покинул Высший совет партии «Единая Россия» и закончил политическую карьеру.

Научная деятельность

В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию по психологии на тему «Принципы и особенности реализации психобиографического метода изучения личности в деятельности руководителя». Для исследования сформировал команду из выпускников Московского физико-технического института, с которыми анализировал методы командной работы и принятия решений в условиях неопределенности.

В 1999 г. стал доктором экономических наук, представив работу «Анализ устойчивого развития национального хозяйства России с помощью методов синтетической географии».

Созданные Мартином Шаккумом математические модели находят применение в анализе больших данных, управлении проектами и построении цифровых систем.

С 2021 г. Шаккум концентрируется на научно-исследовательской деятельности. Занимается вопросами долголетия и регенеративной медицины. Исследует возможности использования пептидов для перепрограммирования работы клеток и восстановления тканей.

В 2023 г. опубликовал книгу «Эволюционное несоответствие. Вся правда о том, почему болеет человечество в XXI веке», в которой представил собственную теорию о природе пандемии неинфекционных заболеваний и предложил методы продления периода физической и умственной активности человека.

Дата последнего обновления: