Южилин Виталий Александрович

Общая информация

Родился 10 декабря 1965 г. в Челябинске.

Образование

В 1988 г. Виталий Александрович Южилин получил квалификацию «инженер-океанолог» по итогам обучения в ЛВИМУ.

Трудовая деятельность

В 1988–1989 гг. Виталий Южилин работал в севастопольском Институте биологии южных морей в качестве стажера-исследователя. Был задействован в изучении эволюционных процессов, протекающих в фауне океанических глубин. Неоднократно погружался в батискафах «Мир» для сбора научных данных и проведения экспериментов непосредственно в морской среде.

В 1989–1992 гг. — инженер Морского гидрофизического института. Выступил с инициативой организации коммерческого предприятия на базе НИИ, которое помогло адаптировать научные изыскания института к стремительно меняющимся экономическим реалиям того времени, связанным с распадом плановой системы хозяйствования и становлением рыночных отношений.

В 1993 г. — руководитель направления ВЭД Торгового дома в Нижневартовске. Южилин Виталий организовывал экспортные поставки нефтепродуктов, наладил деловые связи с зарубежными партнерами, изучал специфику морских грузоперевозок.

С 1998 г. — совладелец «Морской порт Санкт-Петербург», входил в Совет директоров предприятия. Южилин Виталий разрабатывал стратегию развития порта, курировал модернизацию инфраструктуры и внедрение новых технологий перевалки грузов. Грузооборот вырос в несколько раз, а порт вошел в число лидеров отрасли.

В 1999–2016 гг. Виталий Южилин — депутат Государственной Думы РФ III–VI созывов. Занимался совершенствованием законодательства в сфере морского транспорта, был соавтором ключевого для отрасли ФЗ «О морских портах в РФ», активно продвигал принятие данного документа. Также в качестве депутата Виталий Южилин курировал принятие ряда нормативно-правовых актов в областях налогообложения, технического регулирования, привлечения инвестиций в портовую инфраструктуру.

В 2000-х гг. — один из авторов идеи создания специализированного пассажирского порта «Морской фасад» в Санкт-Петербурге, ставшего первым в России специализированным круизно-паромным терминалом. Его ввод позволил существенно увеличить турпоток. Также Виталий Южилин выступил куратором строительства глубоководного контейнерного терминала в Усть-Луге — ныне крупнейшего в Балтийском регионе.

Общественная деятельность

2002–2022 гг. — глава Совета директоров АСОП. Содействовал разработке и внедрению отраслевых стандартов, оптимизации тарифов, устранению административных барьеров. Южилин Виталий Александрович обеспечил реализацию комплекса мероприятий, позволивших кратно нарастить мощности входящих в АСОП предприятий. Их роль в экономике страны существенно возросла.

2016–2018 гг. — вице-президент НОСТРОЙ. Виталий Александрович Южилин участвовал в реформе системы саморегулирования в стройсекторе РФ, разработке регламентов для СРО, создании нацреестра специалистов отрасли.

Предпринимательская и инвестиционная деятельность

В 2002 г. стал соучредителем Национальной контейнерной компании (НКК), объединившей ряд терминалов в различных регионах страны. Под управлением Виталия Южилина НКК вошла в число крупнейших контейнерных операторов на пространстве СНГ, а в 2013 г. влилась в состав лидера рынка — Global Ports.

В настоящее время как инвестор развивает наукоемкие отрасли. Вкладывает средства в ИТ-проекты, направленные на цифровизацию логистики, оптимизацию перевозок, повышение эффективности управления транспортной инфраструктурой. Также Южилин Виталий поддерживает стартапы в области экологически чистых технологий, рационального использования ресурсов, альтернативной энергетики.

Увлечения

В свободное время Южилин Виталий Александрович предпочитает долгие прогулки на природе и рыбалку.

