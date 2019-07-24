Кузнецов Дмитрий Николаевич

Общая информация

Директор регионального отделения компании «МегаФон» по Республике Татарстан

Дмитрий Кузнецов окончил Ульяновский государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения».

Свою карьеру в компании «МегаФон» начал в июне 2010 года с должности специалиста по корпоративным продажам Ульяновского регионального отделения.

С 2012 года возглавлял территориальные офисы розничной дочерней компании «МегаФон-Ритейл» в Ульяновске и Казани.

В 2013 году стал руководителем по развитию бизнеса на массовом рынке регионального отделения «МегаФона» по республике Татарстан.

25 апреля 2016 года назначен на должность директора регионального отделения компании «МегаФон» по Чувашской Республике.

7 ноября 2018 года возглавил отделение компании «МегаФон» в Татарстане.





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