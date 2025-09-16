Радионова Светлана Геннадьевна

Общая информация

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Отмечена за внедрение прогрессивных подходов в систему экологического контроля и значительный вклад в совершенствование природоохранного комплекса РФ. Курирует исполнение приоритетных государственных инициатив в области экологии.

Образование

Светлана Геннадьевна Радионова родилась в 1977 г. в столице Казахской ССР — Алма-Ате (сегодня — Алматы).

В 1999 г. окончила юридический факультет. Приобрела фундаментальные правовые знания.

На рубеже 2010-х гг. Светлана Радионова успешно представила и защитила магистерскую работу в престижном техническом университете с нефтегазовой специализацией, что существенно обогатило ее экспертный потенциал в области регулирования природопользования.

В 2012 г. образовательный портфель Светланы Геннадьевны Радионовой пополнился дипломом президентской академии по направлению финансов и экономики, усилив ее компетенции в административно-государственной сфере.

В 2023 г. Радионова Светлана прошла полный курс обучения по экологическому направлению, интегрировав накопленный управленческий опыт с академическими концепциями.

Трудовая деятельность

В 1999 г. карьерный трек Радионовой Светланы Геннадьевны начался в Жуковском (Московская область), где она приступила к обязанностям помощника прокурора. Обрела начальный опыт в правовой сфере.

В первой половине 2000-х гг. произошел переход в столичную Савеловскую межрайонную прокуратуру. Там Радионова Светлана углубила понимание надзорных функций.

В 2008 г. профессиональный маршрут привел ее в Следственный комитет при прокуратуре России, в подразделение процессуального контроля, где Радионова Светлана Геннадьевна обеспечивала юридическую безупречность следственных процедур.

В 2009 г. начался новый профессиональный этап длиной в девять лет в структуре Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Возглавив одно из подразделений, Светлана Радионова инициировала комплексную стратегию мониторинга объектов повышенной производственной опасности.

В 2010 г. назначение Радионовой на должность заместителя главы Ростехнадзора позволило ей участвовать в глубоком реформировании российской системы промышленной безопасности и трансформации методологии управления рисками в энергетическом секторе.

С IV квартала 2018 г. новой точкой профессионального роста стало самое молодое из контрольно-надзорных ведомств в России — Росприроднадзор. Светлана Радионова стала его руководителем.

В период 2019–2020 гг. провела фундаментальную организационную трансформацию, оптимизировав штатную структуру экологических инспекторов, сократив управленческий аппарат и воссоздав волонтерское экодвижение.

В 2021 г. благодаря инициативе Радионовой основана международная экологическая премия «Экология — дело каждого», ставшая эффективным инструментом популяризации экологического мировоззрения среди подрастающего поколения.

В 2023 г. Радионова, глава Росприроднадзора, свою управленческую эффективность проявила в значительном повышении результативности контрольных мероприятий — организовано свыше 6000 инспекций, обнаруживших более 15 000 нарушений экологического законодательства.

В настоящее время Светлана Радионова Росприроднадзор фокусирует на сопровождении ключевых компонентов национального проекта «Экология», среди которых федеральные программы «Генеральная уборка», «Оздоровление Волги» и арктическая экологическая инициатива.

