Хасанов Артур Альбертович

Промышленность, Торговля

Общая информация

Генеральный директор группы компаний (ООО «Селект», «Селект инженеринг», «РМ-технострой» и «БИМ.София»)

Родился в г. Казань в 1989 году.

Образование:

Окончил Казанский государственный энергетический университет в 2011 году по специальности «Электроэнергетические системы и сети».

Профессиональная деятельность:

  • 2011 год: ведущий экономист отдела сбыта компании «Таткабель»
  • 2015 год: технико-коммерческий инженер в ООО «Электротехмонтаж»
  • 2016 год: руководитель отдела прямых продаж по работе с промышленными предприятиями в ООО «Электротехмонтаж».
  • 2018 год: учредитель ООО «Селект».
  • С 2024 года: собственник и генеральный директор группы компаний (ООО «Селект», «Селект инженеринг», «РМ-технострой» и «БИМ.София»)


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 21.08.2025


