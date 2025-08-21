Хасанов Артур Альбертович
Общая информация
Генеральный директор группы компаний (ООО «Селект», «Селект инженеринг», «РМ-технострой» и «БИМ.София»)
Родился в г. Казань в 1989 году.
Образование:
Окончил Казанский государственный энергетический университет в 2011 году по специальности «Электроэнергетические системы и сети».
Профессиональная деятельность:
- 2011 год: ведущий экономист отдела сбыта компании «Таткабель»
- 2015 год: технико-коммерческий инженер в ООО «Электротехмонтаж»
- 2016 год: руководитель отдела прямых продаж по работе с промышленными предприятиями в ООО «Электротехмонтаж».
- 2018 год: учредитель ООО «Селект».
- С 2024 года: собственник и генеральный директор группы компаний (ООО «Селект», «Селект инженеринг», «РМ-технострой» и «БИМ.София»)
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 21.08.2025