Список персон

Галимзянов Рамиль Наилевич

Промышленность, Торговля, Агробизнес, Пищевая промышленность
Галимзянов Рамиль Наилевич
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Генеральный директор компании Helix Group (выращивание и производство продуктов из фермерской улитки)

Образование

2008 — Казанский Государственный, Архитектурно-Строительный Университет, специальность «Инженер-строитель»

Трудовая деятельность

  • 2007— 2008 ЗАО «Связной КЗН», логист
  • 2008 –2011 МУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства г.Казани», главный специалист отдела развития и реализации целевых программ
  • 2011— 2015 МУ «Администрация Советского района г.Казани», начальник отдела строительства и целевых программ
  • 2015 ООО «Стройком»,помощник генерального директора
  • 2015 -2017 ООО «Аргамак», генеральный директор
  • 2017-2021 ООО «Рам-Строй» заместитель генерального директора по строительству
  • Декабрь 2022 — по настоящее время ООО «Хеликс Групп», генеральный директор

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Сайт: https://www.helixgrouppro.ru/

Дата последнего обновления: 01.07.2025

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