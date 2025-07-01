Галимзянов Рамиль Наилевич
Промышленность, Торговля, Агробизнес, Пищевая промышленность
Общая информация
Генеральный директор компании Helix Group (выращивание и производство продуктов из фермерской улитки)
Образование
2008 — Казанский Государственный, Архитектурно-Строительный Университет, специальность «Инженер-строитель»
Трудовая деятельность
- 2007— 2008 ЗАО «Связной КЗН», логист
- 2008 –2011 МУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства г.Казани», главный специалист отдела развития и реализации целевых программ
- 2011— 2015 МУ «Администрация Советского района г.Казани», начальник отдела строительства и целевых программ
- 2015 ООО «Стройком»,помощник генерального директора
- 2015 -2017 ООО «Аргамак», генеральный директор
- 2017-2021 ООО «Рам-Строй» заместитель генерального директора по строительству
- Декабрь 2022 — по настоящее время ООО «Хеликс Групп», генеральный директор
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Сайт: https://www.helixgrouppro.ru/
Дата последнего обновления: 01.07.2025