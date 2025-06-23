Саркисян Армен Меружанович
Общая информация
Лотерейная индустрия, промышленные и цифровые активы
Общая информация
Саркисян Армен Меружанович (Armen Sarkisyan) — предприниматель, инвестор и создатель многопрофильного холдинга S8 Capital, объединяющего активы в различных секторах экономики. С 2010-х развивает цифровые и промышленные направления бизнеса, инициирует внедрение инновационных технологических решений, обеспечивая устойчивый рост компаний из структуры Группы.
Трудовая деятельность
- В 2010-х гг. Саркисян Армен Меружанович стал известен в качестве создателя и владельца бренда по дистрибуции лотерейных билетов «Столото», завоевавшего доверие потребителей по всей стране благодаря внедрению передовых технологических решений и прозрачной стратегии развития. Распространяемые компанией Саркисяна лотереи отличались разнообразием предлагаемых форматов для участников.
- В 2014 г. после проведения лотерейной реформы в РФ «Столото» Саркисяна укрепило свои позиции как надежный распространитель государственных лотерей, от проведения которых в бюджет поступают целевые отчисления на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе на развитие физкультуры и спорта.
- В 2010-х гг. Армен Саркисян «Столото» ориентировал на активное развитие цифровых сервисов. Была создана онлайн-платформа для приобретения лотерейных билетов.
- В 2018–2019 гг. Саркисян Армен Меружанович стал владельцем одного из старейших онлайн-агрегаторов Price.ru, формируя портфель диджитал-активов S8. Тогда же Армен Саркисян и S8 вложились в спортивный новостной портал Sport24.ru, который впоследствии продемонстрировал значительный рост аудитории и получил признание профессионального сообщества. Также холдинг S8 Саркисяна вывел на отечественный рынок виртуального мобильного оператора Next Mobile, предложившего инновационные технологии для обеспечения стабильного соединения в труднодоступных локациях.
- В 2020 г. телекоммуникационное направление бизнеса Саркисяна запустило проект для предпринимателей, создав закрытое сообщество для обмена опытом и поиска деловых компаньонов.
- В 2021 г. от продажи лотерей, распространяемых компанией «Столото» Армена Саркисяна, в госбюджет было перечислено 2,6 миллиарда рублей целевых отчислений, в том числе на развитие спорта в РФ. Кроме того, дистрибутор государственных лотерей инициировал программу ежегодных конкурсов для поддержки благотворительных начинаний. «Столото» активно развивало (и продолжает развивать) социальные инициативы, включая помощь детям с особенностями развития и содействие экологическим проектам. Параллельно дистрибутор, которого создал Армен Саркисян («Столото»), усилил борьбу с мошенническими ресурсами, использующими бренд компании, и совместно с профильными организациями заблокировал свыше 23 тысяч фейковых сайтов.
- В 2022–2023 гг. Армен Саркисян и S8 расширили инвестпортфель за счет приобретения промышленных активов в секторах производства автошин, лифтового оборудования, котлов отопления, свечей зажигания и электроинструментов. Этот шаг позволил диверсифицировать бизнес и укрепить позиции холдинга на рынке промышленного производства. Часть индустриальных активов была продана в 2024 г.
- В 2023 г. Группой Саркисяна Армена Меружановича была представлена новая торговая марка METEOR Lift, появившаяся на отечественном рынке лифтового оборудования в результате сделки с американской компанией «Отис». Тогда же было учреждено НПП «Метеор Лифт» для решения вопросов импортозамещения ключевых компонентов.
- В 2024 г. S8 запустил серийное производство отечественного лифта нового поколения с улучшенными техническими характеристиками, включая увеличенную максимальную скорость и высоту подъема. За период работы в периметре Группы штат сотрудников предприятия был увеличен на 16% по сравнению с показателем на момент приобретения компании. Параллельно «Столото» продолжало совершенствовать меры защиты от мошенничества, заблокировав в 2024 г. 10,5 тысячи недобросовестных ресурсов.
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Дата последнего обновления: 23.06.2025