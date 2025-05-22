Хардер Евгений Владимирович
Общая информация
Основатель и генеральный директор ООО «Центр путешествий №1».
Родился 1 апреля 1975 года.
Женат, есть дочь.
Образование:
1992 — 1998 Казанский государственный технологический университет (КХТИ), механический факультет. Квалификация: инженер (специальность — вакуумная и компрессорная техника электрофизических установок).
Карьера:
1998 — 2004: налаживание процессов продаж оборудования (в том числе высокоспециализированного) в РФ, странах СНГ, Европы и Азии, руководство отделами продаж техники в сфере B2B
2004 — 2009: руководство отделами маркетинга и продаж различных компаний в сфере B2В, работа с Китаем
2010 — 2011: ЗАО «Казанский завод искусственных кож», руководитель коммерческой службы
2011 — 2013: ГК «Энергощит», исполнительный директор
2014 — 2017: ООО «Казанская кабельная компания», директор
2018 — 2020: ООО «Фирма Промсвет», директор обособленного подразделения (г. Казань)
2024 — по настоящее время: Центр путешествий №1, основатель и генеральный директор.
Ключевые компетенции:
- Продажи, маркетинг, выстраивание позиционирования продуктов в сфере B2C и B2B
- Формирование команды, мотивация сотрудников, выстраивание иерархии
- Процессное управление, целеполагание, приоритезация
- Комплексный анализ рынка, поиск бизнес-ниши, проработка деловых гипотез, определение оптимального пути развития компании
- Взаимодействие бизнеса с государственными структурами, GR-менеджмент
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Сайт: centr-travel.com
Дата последнего обновления: 22.05.2025