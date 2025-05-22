Список персон

Хардер Евгений Владимирович

Промышленность, Туризм

Общая информация

Основатель и генеральный директор ООО «Центр путешествий №1».

Родился 1 апреля 1975 года.

Женат, есть дочь.

Образование:

1992 — 1998 Казанский государственный технологический университет (КХТИ), механический факультет. Квалификация: инженер (специальность — вакуумная и компрессорная техника электрофизических установок).

Карьера:

1998 — 2004: налаживание процессов продаж оборудования (в том числе высокоспециализированного) в РФ, странах СНГ, Европы и Азии, руководство отделами продаж техники в сфере B2B

2004 — 2009: руководство отделами маркетинга и продаж различных компаний в сфере B2В, работа с Китаем

2010 — 2011: ЗАО «Казанский завод искусственных кож», руководитель коммерческой службы

2011 — 2013: ГК «Энергощит», исполнительный директор

2014 — 2017: ООО «Казанская кабельная компания», директор

2018 — 2020: ООО «Фирма Промсвет», директор обособленного подразделения (г. Казань)

2024 — по настоящее время: Центр путешествий №1, основатель и генеральный директор.

Ключевые компетенции:

  • Продажи, маркетинг, выстраивание позиционирования продуктов в сфере B2C и B2B
  • Формирование команды, мотивация сотрудников, выстраивание иерархии
  • Процессное управление, целеполагание, приоритезация
  • Комплексный анализ рынка, поиск бизнес-ниши, проработка деловых гипотез, определение оптимального пути развития компании
  • Взаимодействие бизнеса с государственными структурами, GR-менеджмент

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Сайт: centr-travel.com

Дата последнего обновления: 22.05.2025


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