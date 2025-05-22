Касакин Евгений Витальевич
Общая информация
Общая информация
Бизнесмен, генеральный директор ООО «Аллай.Центр», генеральный директор и учредитель ООО «Технологии»
Родился 15 мая 1985 года
Образование:
Астонский университет (Aston Univercity, Великобритания), специальность «Управление бизнесом и политика».
Колледж Беллербиз (Bellerbys College, Великобритания), программа A— Level по специальностям «Экономика», «Маркетинг», «Бухгалтерский учёт», «Математика».
Карьера:
2007 — 2012: АО «Эссен Продакшн АГ», директор по маркетингу сети гипермаркетов ESSEN, заместитель генерального директора
2013 — 2018: структуры холдинга «Бургер Кинг» (Поволжье, Центральная Россия, Москва и Московская область), руководящие должности.
С 2020 по настоящее время: ООО «Аллай.Центр», генеральный директор (разработка нейросетевого сервиса Kineiro).
С 2024 по настоящее время: ООО «Технологии», генеральный директор (разработка нейросетевого сервиса Кинейро)
Экспертность:
- Масштабирование бизнеса и операционное управление
- Привлечение инвестиций и управление финансами
- Маркетинг и брендинг международных проектов
- Команда и талант-менеджмент
- Технологическая экспертиза в AI/ML
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Сайт: allai.ru kineiro.ru
Дата последнего обновления: 22.05.2025