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Касакин Евгений Витальевич

IT-компании, Digital
Касакин Евгений Витальевич
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Общая информация

Бизнесмен, генеральный директор ООО «Аллай.Центр», генеральный директор и учредитель ООО «Технологии»

Родился 15 мая 1985 года

Образование:

Астонский университет (Aston Univercity, Великобритания), специальность «Управление бизнесом и политика».

Колледж Беллербиз (Bellerbys College, Великобритания), программа A— Level по специальностям «Экономика», «Маркетинг», «Бухгалтерский учёт», «Математика».

Карьера:

2007 — 2012: АО «Эссен Продакшн АГ», директор по маркетингу сети гипермаркетов ESSEN, заместитель генерального директора

2013 — 2018: структуры холдинга «Бургер Кинг» (Поволжье, Центральная Россия, Москва и Московская область), руководящие должности.

С 2020 по настоящее время: ООО «Аллай.Центр», генеральный директор (разработка нейросетевого сервиса Kineiro).

С 2024 по настоящее время: ООО «Технологии», генеральный директор (разработка нейросетевого сервиса Кинейро)

Экспертность:

  • Масштабирование бизнеса и операционное управление
  • Привлечение инвестиций и управление финансами
  • Маркетинг и брендинг международных проектов
  • Команда и талант-менеджмент
  • Технологическая экспертиза в AI/ML

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Сайт: allai.ru kineiro.ru

Дата последнего обновления: 22.05.2025


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