Скоч Андрей Владимирович

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Общая информация

Скоч Андрей Владимирович родился в 1966 году в Подмосковье.

Образование

— 1990-е гг. — Андрей Владимирович Скоч получил высшее образование в МГОПУ (сегодня — МГГУ им. Шолохова) по специальности «Психология».

— 2000 г. — получил ученую степень, успешно защитив кандидатскую диссертацию.

Трудовая деятельность

— Конец 1980-х гг. — Андрей Скоч сделал первые шаги в предпринимательстве, запустив с единомышленниками производство хлебобулочных изделий, положившее начало его деловой карьере.

— Начало 1990-х гг. — переориентировал бизнес-интересы на формирующийся рынок информационных технологий, а впоследствии создал вертикально интегрированную структуру в топливной отрасли с полным циклом от переработки нефти до эксплуатации автозаправочных комплексов.

— 1995 г. — Скоч Андрей со своим деловым партнером разместил капитал в инвестиционной компании «Интерфин», которая со временем переключилась на приобретение металлургических предприятий.

— 16 февраля 1996 г. — основал благотворительный фонд «Поколение», изначально направленный на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. Впоследствии некоммерческая организация расширила спектр деятельности, охватив различные социальные направления, включая здравоохранение, образование, культуру и поддержку ветеранов.

— Конец 1990-х гг. — Скоч вошел в руководящий состав Лебединского ГОКа на позиции замгендиректора, когда это предприятие и Оскольский электрометаллургический комбинат стали частью портфеля «Интерфина».

— 19 декабря 1999 г. — Андрей Скоч одержал убедительную победу на выборах в Государственную Думу РФ III созыва в одном из одномандатных округов Белгородской области, получив поддержку 54% электората, что ознаменовало его переход из бизнеса в политику с передачей коммерческих активов.

— 2000 г. — Скоч Андрей Владимирович принял руководство Экспертным советом по металлургии и горнорудной промышленности в нижней палате парламента.

— 2002 г. — Андрей Владимирович Скоч учредил стипендиальную программу «Лучший студент года» для поддержки талантливой молодежи Белгородской области. По данным на декабрь 2024 г., ее лауреатами стали свыше трех тысяч учащихся средних и высших учебных заведений региона, а общая сумма выплат превысила 118,5 миллиона рублей.

— 2002 г. — Скоч Андрей инициировал создание сети медицинских центров «Поколение», первым из которых стал офтальмологический центр. Со временем был сформирован медхолдинг, открыты высокотехнологичные клиники в Белгороде, Старом Осколе, Новом Осколе и Валуйках, где жители региона получают высокотехнологичную врачебную помощь.

— 2007 г. — Скоч продолжил парламентскую работу в составе Государственной Думы V созыва.

— 2012 г. — Андрей Скоч стал членом комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы.

— 19 сентября 2021 г. — Скоч в шестой раз подтвердил статус народного избранника, завоевав мандат депутата Государственной Думы VIII созыва с внушительным результатом в 63,94% голосов в Старооскольском одномандатном округе №76.

Награды и звания

Орден Александра Невского

Орден Почета

медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

благодарность Президента Российской Федерации

медаль «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества»

медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени

медаль «Пять континентов» ЮНЕСКО

знак «Самарский крест» Республики Болгария

ордена Русской православной церкви

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