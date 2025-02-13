Дроздов Олег Анатольевич

Общая информация

Родился 6 июля 1965 г. в Казани.

Образование:

— 1991 г. — Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова — Ленина.

Трудовая деятельность:

— 1991 — 1992 гг. — стажер отдела прокуратуры ТАССР по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.

— 1992 — 1993 гг. — прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры РТ.

— 1993 — 1996 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры РТ.

— 1996 — 1998 гг. — заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры РТ.

— 1998 — 2000 гг. — заместитель прокурора Кировского района г. Казани.

— 2000 — 2001 гг. — заместитель прокурора г. Казани.

— 2001 — 2002 гг. — первый заместитель прокурора г. Казани.

— В 2002 г. — заместитель прокурора Кировского района г. Казани.

— 2002 — 2008 гг. — прокурор Кировского района г. Казани.

— 2008 — 2015 гг. — прокурор Ново-Савиновского района г. Казани.

— С июля 2015 г. — прокурор г. Казань.

Награды и звания:

— Почётный работник прокуратуры РФ (2020 г.).

— Награжден медалями «За доблестный труд» (2011 г.), «290 лет прокуратуре России (2011 г.), нагрудным знаком «За безупречную службу» (2013 г.), благодарностью президента РТ (2015 г.), памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани».





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