Салимов Руслан Рафаилевич
Общая информация
Родился 13 февраля 1984 г. в г. Нефтеюганск Тюменской области.
Образование:
— 2006 г. — финансовый факультет Уральского государственного экономического университета (2006 г.),
— 2016 г. — корпоративный университет Сбербанка MBA,
— 2019 г. — Лондонскую школу бизнеса.
Трудовая деятельность:
— 2012 — 2017 гг. — региональный менеджер управления продаж крупному и среднему бизнесу Уральского банка ПАО Сбербанк.
— 2017 — 2019 гг. — заместитель управляющего Ростовским отделением ПАО Сбербанка.
— 2019 — 2024 гг. — и.о. управляющего Ростовским отделением ПАО Сбербанка.
— С 2024 г. — управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк.
— С декабря 2024 г. — президент Федерации шахмат РТ.
Награды и звания:
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2024 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 44
- Телефон: (843) 519-22-50
- Email: Sbtat@sberbank.ru
Дата последнего обновления: 12.02.2025