Список персон

Салимов Руслан Рафаилевич

Финансы, Банки

Общая информация

Родился 13 февраля 1984 г. в г. Нефтеюганск Тюменской области.

Образование:
— 2006 г. — финансовый факультет Уральского государственного экономического университета (2006 г.),
— 2016 г. — корпоративный университет Сбербанка MBA,
— 2019 г. — Лондонскую школу бизнеса.

Трудовая деятельность:
— 2012 — 2017 гг. — региональный менеджер управления продаж крупному и среднему бизнесу Уральского банка ПАО Сбербанк.
— 2017 — 2019 гг. — заместитель управляющего Ростовским отделением ПАО Сбербанка.
— 2019 — 2024 гг. — и.о. управляющего Ростовским отделением ПАО Сбербанка.
— С 2024 г. — управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк.
— С декабря 2024 г. — президент Федерации шахмат РТ.

Награды и звания:
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2024 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 44
  • Телефон: (843) 519-22-50
  • Email: Sbtat@sberbank.ru

Дата последнего обновления: 12.02.2025


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