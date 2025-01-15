Гадзаова Инга Сергеевна
Общая информация
Образование:
— 2007 год — ГОУ ВПО «Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет», присуждена квалификация учитель английского и немецкого языков;
— 2011 год — ГОУ ВПО «Российская академия правосудия», присуждена квалификация юрист;
— 2017 год — ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма» (Казанский филиал), присвоена квалификация бакалавр по специальности менеджмент.
Трудовая деятельность:
— 2007-2012 гг. — отель «Шаляпин Палас отель» и отель «Гранд Казань Отель» на различных линейных должностях;
— 2012-2015 гг. — отель «Рубин Апарт», директор;
— Февраль 2017 год — Союз Worldskills Russia, тренер Конкурсантов по компетенции «Администрирование отеля»
— 2017-2018 гг. — Союз Worldskills Russia, эксперт регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Татарстан
— 2018-2019 гг. — Университет управления «ТИСБИ», старший преподаватель
— 2019-2021 гг. — ФГБОУ ВО «КНИТУ», старший преподаватель, председатель комиссии
— 2018-2022 гг. — Ассоциация отелей г. Казани и РТ, руководитель рабочей группы
— С 2017 года — ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма» (Казанский филиал), старший преподаватель
— С 2015 года по настоящее время — отель «Островский», исполнительный директор
— С 22 апреля 2022 года по настоящее время — президент Ассоциации отелей г. Казани и Республики Татарстан
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г.Казань, ул.Татарстан, 11, а/я 287
- Телефон: (843) 203 22 32
- Email: info@aokrt.ru
- Сайт: www.aokrt.ru
Дата последнего обновления: 15.01.2025