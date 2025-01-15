Гадзаова Инга Сергеевна

Общая информация

Образование:

— 2007 год — ГОУ ВПО «Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет», присуждена квалификация учитель английского и немецкого языков;

— 2011 год — ГОУ ВПО «Российская академия правосудия», присуждена квалификация юрист;

— 2017 год — ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма» (Казанский филиал), присвоена квалификация бакалавр по специальности менеджмент.



Трудовая деятельность:

— 2007-2012 гг. — отель «Шаляпин Палас отель» и отель «Гранд Казань Отель» на различных линейных должностях;

— 2012-2015 гг. — отель «Рубин Апарт», директор;

— Февраль 2017 год — Союз Worldskills Russia, тренер Конкурсантов по компетенции «Администрирование отеля»

— 2017-2018 гг. — Союз Worldskills Russia, эксперт регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Татарстан

— 2018-2019 гг. — Университет управления «ТИСБИ», старший преподаватель

— 2019-2021 гг. — ФГБОУ ВО «КНИТУ», старший преподаватель, председатель комиссии

— 2018-2022 гг. — Ассоциация отелей г. Казани и РТ, руководитель рабочей группы

— С 2017 года — ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма» (Казанский филиал), старший преподаватель

— С 2015 года по настоящее время — отель «Островский», исполнительный директор

— С 22 апреля 2022 года по настоящее время — президент Ассоциации отелей г. Казани и Республики Татарстан





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