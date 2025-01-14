Мингазов Минтимер Вагизович
Общая информация
Родился 15 июля 1994 г.
Образование:
2016 г. — КГФЭИ, специализация экономика (2016);
2018 г. — К(П)ФУ, Высшая Школа МВА, Международный бизнес, Магистратура; К(П)ФУ, специализация экономика и управление народным хозяйством.
Трудовая деятельность:
— В 2011–2011 — помощник Генерального директора ООО «Офис-Сити»
— В 2013 — менеджер по продажам ООО «Аквариус»
— В 2013–2015 — генеральный директор ООО «ЭлитПром+»
— В 2014–2015 — директор ООО «Вамин Татарстан»
— В 2016 — исполнительный директор ООО «Вамин Татарстан»
— С 2016 г. — председатель правления ГК «Вамин Татарстан»
— С 2019 г. — генеральный директор ООО «Арча»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Арск
- Адрес: 422002, ул. Вокзальная, 1
- Телефон: (84366) 3-54-30, +7(84366) 3-05-79
- Email: ooo-archa@mail.ru
Дата последнего обновления: 14.01.2025