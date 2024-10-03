Угур Йылмаз
Общая информация
Родился 19 декабря 1969 г.
Образование:
— 2007 г. — экономический факультет Университета Гази и получил степень магистра экономики в Городском университете (City University) Нью-Йорка (2007 г.).
Трудовая деятельность:
— 1998 по 2001 гг. — сотрудник Министерства иностранных дел Турции.
— В 2001 г. — сотрудник Департамента консульских и юридических вопросов, заместитель генерального директора отдела Европейского Союза по политическим вопросам.
— 2001 — 2004 гг. — работа в Монголии.
— 2004 — 2007 гг. — сотрудник Постоянного представительства Турции при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
— 2007 — 2008 гг. — сотрудник департамента кадров центрального аппарата МИД Турции.
— 2008 — 2012 гг. — сотрудник посольства Турции в Вашингтоне.
— 2015 — 2019 гг. — консул и заместитель Генерального консула в Генеральном консульстве Турции в Эдинбурге.
— 2019 — 2021 гг. — советник посольства Турции в Багдаде.
— 2021 — 2023 гг. — сотрудник главного управления кадров МИД Турции.
— С октября 2023 г. — генеральный консул Турции в Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г.Казань, ул.Горького, 23/27
- Телефон: (843) 299‒53‒10
- Email: consulate.kazan@mfa.gov.tr
- Сайт: https://kazan-cg.mfa.gov.tr/Mission
Дата последнего обновления: 03.10.2024