Виниченко Владислав Валентинович

Общая информация

Родился 2 мая 1981 г.

Образование:

— 2003 г. — Казанский государственный медицинский университет по специальности «стоматология»,

— 2007 г. — Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».

Трудовая детальность

— 2003 по 2006 гг. — врач-интерн в стоматологической поликлинике №5 г. Казани.

— 2006 по 2007 гг. — заместитель начальника отдела здравоохранения Приволжского района управления здравоохранения исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.

— В 2007 г. — начальник отдела делопроизводства управления здравоохранения исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.

— 2007 по 2009 гг. — помощник министра здравоохранения РТ.

— 2009 по 2016 гг. — управляющий делами министерства здравоохранения РТ.

— 2016 по 2023 гг. — заместитель министра здравоохранения РТ.

— декабря 2023 г. — руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ.

Награды и звания:

— 2019 г. Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан.

Награжден почетной грамотой министерства здравоохранения РФ (2013 г.), благодарностью президента РТ (2013 г.), комитета совета Федерации РФ по социальной политике (2014 г.), медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.), почетной грамотой министерства здравоохранения РТ (2016 г.), благодарственным письмом председателя Государственного совета РТ (2016 г.).

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