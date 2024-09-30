Азимов Зафар Яхьёевич

Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Зафар Азимов родился в 1982 г.

Образование

В 1997 г. Азимов Зафар выпустился из средней школы [1]. Ему удалось завершить обучение раньше сверстников. Получив аттестат, решил продолжить образовательный путь в США. Первые двенадцать месяцев Зафар Азимов погружался в языковую и культурную среду, оттачивая свой английский в местном учебном заведении.

В 1998 г. стал студентом Университета Небраски. На протяжении пяти лет Азимов Зафар осваивал трехуровневый курс, включающий получение базовых знаний и навыков в финансовой и экономической плоскостях, а также в управлении бизнесом. Параллельно Зафар Азимов учился на заочном отделении ХГУ им. Гафурова [2]. Летние месяцы проводил с пользой, посещая экономические курсы в Оксфордском университете.

В 2019 г., уже зарекомендовав себя как успешный предприниматель и инвестор, Азимов Зафар Яхьёевич решил повысить свою квалификацию. Его выбор пал на бизнес-школу LBS. В результате ему была присвоена степень EMBA [3].

Трудовая деятельность

Профессиональный путь Азимова Зафар Яхьёевича начался в 2004 г. Он приступил к работе в банковском секторе Таджикистана. Вскоре будущий инвестор осознал, что его амбиции выходят за рамки выбранного направления. Он был нацелен создавать и развивать собственные проекты.

В 2007 г. Зафар Яхьёевич Азимов учредил многопрофильный холдинг Zamwell Capital. Сегодня его Группа объединяет компании из разных секторов экономики. Она не просто вкладывает средства, а выводит каждую из своих портфельных компаний на качественно новый уровень развития.

Профессиональный почерк Азимова Зафара — антикризисный менеджмент. Он способен увидеть потенциал в проектах, находящихся на грани финансового краха. Так было с компанией «Арктиксервис». Этот актив, приобретенный холдингом, имел высокую задолженность, что привело к изъятию предприятия кредитором у прежних владельцев. Азимов предпринял стратегический шаг, начав переговоры с финучреждением. Он убедил банк пересмотреть свою позицию, представив убедительное обоснование того, почему возвращение предприятия будет более выгодным решением для всех сторон. Кроме того, поспособствовал процессу рефинансирования долга в Сбербанке.

С 2008 года Зафар Яхьёевич Азимов развивает одно из градообразующих предприятий Таджикистана — «Ковры Кайраккума» [4].

Еще один бизнес-проект, в развитии которого по сей день участвует лично Зафар Азимов, — «Инфаприм». Частью холдинга Zamwell Capital крупный производитель заменителей грудного молока, находившийся в кризисном положении, стал в 2015 г. Его приобретение было не просто финансовой инвестицией, а шагом к участию в развитии одного из важнейших секторов пищевой промышленности.

План развития нового актива реализовывался по трем векторам: увеличение производства ЗГМ и сырья для их изготовления внутри страны, замещение компонентов иностранного производства и модернизация предприятия. Соответствующую стратегию разработал Зафар Азимов. «Инфаприм» под его руководством достиг доли в 15% на торговых полках в сегменте детского и лечебного питания [5].

Поставки продукции в 15 стран свидетельствуют об успешной международной экспансии «Инфаприма». Зафар Азимов и его команда создали прочную основу для роста и развития производителя.

Также инвестор основал и до 2023-го масштабировал компанию A-companies, функционирующую в американской системе здравоохранения.



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