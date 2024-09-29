Назмеев Вали Рифарович

Общая информация

Родился 5 февраля 1982 г. в г. Альметьевск.

Образование:

— 2012 г. — ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет».

Трудовая деятельности:

— 2001 — 2009 гг. — чертежник, техник 1 категории, инженер, ГУП «Бюро технической инвентаризации МСАиЖКХ РТ».

— 2009 — 2011 гг. — начальник отдела подземных сооружений, МБУ «Управление архитектуры и градостроительства Альметьевского района».

— 2011 — 2014 гг. — начальник отдела исполкома Альметьевского района РТ, заместитель начальника управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства Исполкома Альметьевского района РТ.

— 2014 — 2016 гг. — начальник Юго-Восточного территориального, отдела, ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление».

— 2016 — 2023 гг. — заместитель директора, ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление».

— В 2023 г. — первый заместитель директора, ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

— С октября 2023 г. — начальник инспекции государственного строительного надзора РТ.

Награды и звания:

Награжден благодарственным письмом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (2015 г.), почетными грамотами Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (2018 г.), ГКУ «Главинвестстрой» (2020 г., 2021 г.), благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (2021 г.), благодарностью кабинета министров РТ (2022 г.).

Дата последнего обновления: