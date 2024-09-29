Зиннатуллина Наиля Мудамилевна
Общая информация
Родилась 6 февраля 1992 г. в г. Набережные Челны.
Образование:
— 2015, 2017 гг. — Казанский государственный архитектурно-строительный университет
— 2020 г.— РАНХиГС,
— 2022 г. — Архитекторы. РФ.
Трудовая деятельность:
— 2017 по 2019 гг. — менеджер по архитектурным проектам Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан».
— 2019 по 2022 гг. — руководитель департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан».
— 2022 г. — директор Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан».
Награды и звания:
Награждена благодарственным письмом Министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ М.М.Айзатуллина (2020 г.), благодарственным письмом Министра строительства, архитектуры и ЖКХ РФ И.Э. Файзуллина (2021 г.), благодарственным письмом Министерства по делам молодежи РТ (2022 г.), благодарственным письмом МБУ «Институт развития города» (2022 г.), благодарственное письмо ДОМ. РФ (2023 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, Большая Красная, д. 64, литер Б, пом. 2101
- Телефон: (843) 253-40-03, (903) 305-40-03
- Email: info@institute.tatar
- Сайт: institute.tatar
Дата последнего обновления: 29.09.2024