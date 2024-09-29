Зайнутдинова Алсу Хамитовна
Общая информация
Родилась 16 ноября 1973 г. в городе Казань ТАССР.
Образование:
— Окончила Казанский государственный педагогический университет, Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет».
Трудовая деятельность:
— 1996 — 2004 гг. — учитель биологии и химии школа №124 Советского района г. Казани.
— 2004 — 2010 гг. — государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в РТ.
— 2010 — 2012 гг. — главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в РТ.
— 2012 — 2021 гг. — заместитель начальника отдела по охране труда Государственной инспекции труда в РТ.
— 2021 — 2022 гг. — начальник отдела по охране труда Государственной инспекции труда в РТ.
— 2022 — 2024 гг. — заместитель руководителя Государственной инспекции труда в РТ.
— 2024 г. — врио руководителя Государственной инспекции труда в РТ — врио главного государственного инспектора труда в РТ (по охране труда).
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г.Казань, ул. Ш.Марджани 48
- Телефон: (843) 528-27-90
- Email: a.zainutdinova@git116.ru
- Сайт: git16.rostrud.ru
Дата последнего обновления: 29.09.2024