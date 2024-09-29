Список персон

Зайнутдинова Алсу Хамитовна

Общая информация

Родилась 16 ноября 1973 г. в городе Казань ТАССР.

Образование:

— Окончила Казанский государственный педагогический университет, Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет».

Трудовая деятельность:

— 1996 — 2004 гг. — учитель биологии и химии школа №124 Советского района г. Казани.
— 2004 — 2010 гг. — государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в РТ.
— 2010 — 2012 гг. — главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в РТ.
— 2012 — 2021 гг. — заместитель начальника отдела по охране труда Государственной инспекции труда в РТ.
— 2021 — 2022 гг. — начальник отдела по охране труда Государственной инспекции труда в РТ.
— 2022 — 2024 гг. — заместитель руководителя Государственной инспекции труда в РТ.
— 2024 г. — врио руководителя Государственной инспекции труда в РТ — врио главного государственного инспектора труда в РТ (по охране труда).

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г.Казань, ул. Ш.Марджани 48
  • Телефон: (843) 528-27-90
  • Email: a.zainutdinova@git116.ru
  • Сайт: git16.rostrud.ru

Дата последнего обновления: 29.09.2024


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