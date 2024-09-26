Майоров Сергей Васильевич

Общая информация

Родился 23 мая 1963 г. в г. Набережные Челны ТАССР.

Образование:

— 1986 г. — Окончил Уральский политехнический институт, г. Свердловск,

— 1988 г. — университет Марксизма и Ленинизма г. Набережные Челны , получил высшее политическое образование

— 2002 г. — Экономическая Академия AFW, Германия

— 2002 г. — Высшая Школа Корпоративного Управления Академии народного хозяйства при правительстве РФ, квалификация Мастер делового администрирования

— 2002 г. — Высшая Школа Корпоративного Управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ

— 2002 г. — Swiss business school (SBS), Швейцария, г. Цюрих, квалификация Master of Business Administration (MBA) (2002 г.).

Трудовая деятельность:

— 1978 — 1979 гг. — плотник-бетонщик 1р, СУ-852 треста «Камдорстрой»,

— 1980 — 1981 гг. — плиточник 3 разряда, СУ-26 треста «Свердловск гражданстрой».

— 1981 — 1986 гг. — маляр 3 разряда, Уральский электромеханический завод.

— 1986 — 1989 гг. — начальник производственно-технического отдела, ПМК-3 треста «Татсельхозводстрой».

— 1989 — 1992 гг. — председатель, Агрокомплекса КООП «Престиж».

— 1992 — 1994 гг. — президент Ассоциации государственных и коммерческих предприятий «Россия».

— 1994 — 1995 гг. — коммерческий директор ТОО «Ярошель».

— 1995 — 1997 гг. — коммерческий директор ТОО «Аделина».

— 1997 — 2000 гг. — коммерческий директор ООО «Магнолия».

— 2000 — 2001 гг. — коммерческий директор ООО «Магнолия ЛТД»

— 2001 — 2002 гг. — генеральный директор ООО «Магнолия».

— 2002 — 2003 гг. — директор по продажам ОАО «КамАЗ».

— 2002 — 2003 гг. — генеральный директор ОАО Торгово-финансовая компания «КамАЗ».

— 2003 — 2004 гг. — председатель Совета директоров ООО «Магнолия-С».

— 2004 — 2005 гг. — заместитель начальника отдела реализации ЗАО «Таиф-НК».

— С марта 2005 г. — председатель Совета директоров ООО «Набережночелнинский литейно-механический завод Магнолия-С».

— С мая 2013 г. — председатель наблюдательного совета ООО «Агентства по привлечению инвестиций города Набережные Челны».

— С февраля 2015 г. -председатель правления Ассоциации «Машиностроительный кластер РТ».

Награды и звания:

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», юбилейной медалью «75 лет Северному флоту», знаком отличия министерства обороны РФ «главный маршал артиллерии Неделин», памятными знаками «70 лет Северному флоту», Главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ «100 лет адмиралу флота Советского Союза Н.Г. Кузнецову», премией имени Петра Великого, дипломами лучшего менеджера России и золотой знак клуба лучших менеджеров России, победителя Республиканского конкурса «Предприниматель года: Золотая сотня-2013», лауреата Республиканского общественного конкурса по итогам 2013 года в номинации «За успешное управление предприятием малого (среднего) бизнеса», кортиком от командующего Северным флотом, почетными грамотами министерства регионального развития РФ, министерства строительства архитектуры и ЖКХ РТ, министерства экономики РТ, нагрудным серебряным знаком в честь 10-летия со дня основания Всероссийской политической партии «Единая Россия», благодарственными письмами Кабинета Министров РТ, Татарстанского регионального отделения исполнительного комитета Всероссийской политической партии «Единая Россия», почетными грамотами Политического Совета Татарстанского регионального отделения исполнительного комитета Всероссийской политической партии «Единая Россия», знаком отличия «За заслуги перед г. Набережные Челны», почетными грамотами главы администрации города, главы Тукаевского района, Набережночелнинского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», благодарственными письмами главы администрации г. Набережные Челны, исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия».

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