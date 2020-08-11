Список персон

Гордеева Лариса Викторовна

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родилась 5 августа 1974 года.

Образование

1996 г. — окончила Марийский государственный технический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

Трудовая деятельность

03.12.1997-28.02.2001 Экономист по финансовой работе, ЗАО «ОЭДК Заря»
01.03.2001-04.07.2003 Бухгалтер-экономист, ЗАО «Мебельная фабрика Заря»
10.07.2003-04.06.2004 Заместитель генерального директора по экономическим вопросам, ОАО «Зеленодольский хлебокомбинат»
04.06.2004-19.07.2004 Зам.генерального директора ОАО «Зеленодольский хлебокомбинат»
С 19.07.2004 по настоящее время Генеральный директор ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат».
Депутат Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете Зеленодольского муниципального района, депутат депутатской группы в Совете муниципального образования «Большеякинское сельское поселение»

Замужем, один ребенок.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Зеленодольск
  • Адрес: г.Зеленодольск, ул.Заикина, 3
  • Телефон: (84371) 5-89-89
  • Email: marketing.zel@mail.ru
  • Сайт: www.zelenodolsk-hleb.ru

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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