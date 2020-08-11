Гордеева Лариса Викторовна
Общая информация
Родилась 5 августа 1974 года.
Образование
1996 г. — окончила Марийский государственный технический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
Трудовая деятельность
03.12.1997-28.02.2001 Экономист по финансовой работе, ЗАО «ОЭДК Заря»
01.03.2001-04.07.2003 Бухгалтер-экономист, ЗАО «Мебельная фабрика Заря»
10.07.2003-04.06.2004 Заместитель генерального директора по экономическим вопросам, ОАО «Зеленодольский хлебокомбинат»
04.06.2004-19.07.2004 Зам.генерального директора ОАО «Зеленодольский хлебокомбинат»
С 19.07.2004 по настоящее время Генеральный директор ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат».
Депутат Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете Зеленодольского муниципального района, депутат депутатской группы в Совете муниципального образования «Большеякинское сельское поселение»
Замужем, один ребенок.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: г.Зеленодольск, ул.Заикина, 3
- Телефон: (84371) 5-89-89
- Email: marketing.zel@mail.ru
- Сайт: www.zelenodolsk-hleb.ru
Дата последнего обновления: 11.08.2020