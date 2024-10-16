Галимов Ильдар Фаатович

Общая информация

Родился 15 августа 1979 г. в г. Нурлат Республики Татарстан.

Образование:

— 2003 г. — Казанский институт экономики, управления и права (2003 г.),

— 2019 г. — ФГБОУВО «Казанский государственный энергетический университет».



Трудовая деятельность:

— 2005 — 2006 гг. — снабженец ООО «Теплосервис».

— 2007 — 2008 гг. — экономист ООО «Рельеф».

— 2009 — 2012 гг. — заместитель генерального директора по общим вопросам ЗАО «Земсервис».

— 2012 — 2015 гг. — генеральный директор ООО ПКФ «Терра».

— 2015 — 2018 гг. — советник генерального директора по развитию; директор по развитию и работе с органами власти ООО «Газпром теплоэнерго Казань».

— С декабря 2016 г. — помощник депутата Государственной Думы РФ.

— С сентября 2018 г. — генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Казань».

Награды и звания:

Награжден Почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (2015 г.), Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан (2015 г.), Благодарностью заместителя премьер-министра Республики Татарстан — министра промышленности и торговли Республики Татарстан (2016 г.), благодарностью президента РТ (2020 г.).

Дата последнего обновления: