Галимов Ильдар Фаатович
Общая информация
Родился 15 августа 1979 г. в г. Нурлат Республики Татарстан.
Образование:
— 2003 г. — Казанский институт экономики, управления и права (2003 г.),
— 2019 г. — ФГБОУВО «Казанский государственный энергетический университет».
Трудовая деятельность:
— 2005 — 2006 гг. — снабженец ООО «Теплосервис».
— 2007 — 2008 гг. — экономист ООО «Рельеф».
— 2009 — 2012 гг. — заместитель генерального директора по общим вопросам ЗАО «Земсервис».
— 2012 — 2015 гг. — генеральный директор ООО ПКФ «Терра».
— 2015 — 2018 гг. — советник генерального директора по развитию; директор по развитию и работе с органами власти ООО «Газпром теплоэнерго Казань».
— С декабря 2016 г. — помощник депутата Государственной Думы РФ.
— С сентября 2018 г. — генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Казань».
Награды и звания:
Награжден Почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (2015 г.), Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан (2015 г.), Благодарностью заместителя премьер-министра Республики Татарстан — министра промышленности и торговли Республики Татарстан (2016 г.), благодарностью президента РТ (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Менделеевск
- Адрес: 423650, г.Менделеевск, ул.Гагарина, д.2
- Телефон: (85549) 2-10-67
- Email: mail@tatgazenergo.ru
Дата последнего обновления: 16.10.2024