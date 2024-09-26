Юсупов Искандэр Усманович

Общая информация

Родился 15 марта 1954 г. в Казани.

Образование:

— 1976 г. — физический факультет Казанского Государственного университета по специальности «теоретическая физика»,

— 1987 г. — всесоюзная Академия внешней торговли (1987 г.).

Трудовая деятельность:

— 1976 по 1984 гг. — аспирант, сотрудник Института космических исследований АН СССР.

— 1987 по 1991 гг. — второй секретарь, первый секретарь, и.о.заведующего отделом Министерства иностранных дел СССР.

— 1991 по 1994 гг. — заместитель постоянного представителя, постоянный представитель РТ в Москве.

— С 1994 г. — полномочный представитель РТ во Французской Республике.

Награды и звания:

— Заслуженный экономист Республики Татарстан

Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством II-й степени», медалями «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», «200 лет МВД России», памятной медалью «XXVII Всемирная летняя олимпиада в г. Казани», благодарностями и почетными грамотами президента и премьер-министра РТ.

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