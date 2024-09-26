Юсупов Искандэр Усманович
Общая информация
Родился 15 марта 1954 г. в Казани.
Образование:
— 1976 г. — физический факультет Казанского Государственного университета по специальности «теоретическая физика»,
— 1987 г. — всесоюзная Академия внешней торговли (1987 г.).
Трудовая деятельность:
— 1976 по 1984 гг. — аспирант, сотрудник Института космических исследований АН СССР.
— 1987 по 1991 гг. — второй секретарь, первый секретарь, и.о.заведующего отделом Министерства иностранных дел СССР.
— 1991 по 1994 гг. — заместитель постоянного представителя, постоянный представитель РТ в Москве.
— С 1994 г. — полномочный представитель РТ во Французской Республике.
Награды и звания:
— Заслуженный экономист Республики Татарстан
Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством II-й степени», медалями «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», «200 лет МВД России», памятной медалью «XXVII Всемирная летняя олимпиада в г. Казани», благодарностями и почетными грамотами президента и премьер-министра РТ.
Контакты
- Адрес: 75015, Франция, Париж, ул. док. Финли
- Телефон: 7(3397) 287-18-22
- Email: info@tatarstan.fr
Дата последнего обновления: 26.09.2024