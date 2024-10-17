Гатауллин Айрат Эдуардович

Общая информация

Родился 24 сентября 1982 г. в Казани.

Образование:

— 2004 г. — факультет иностранных языков Казанского государственного педагогического университета (2004 г.),

— 2013 г. — Институт управления и территориального развития К (П)ФУ по специальности «менеджмент организации».

Трудовая деятельность:

— 2005 по 2007 гг. — специалист, заместитель начальника отдела официального протокола Министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ.

— 2007 по 2011 гг. — помощник депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ 5 созыва.

— 2012 по 2016 гг. — заместитель полномочного представителя РТ в Турецкой Республике.

— С октября 2016 г. — полномочный представитель РТ в Турецкой Республике.

Награды и звания:

Награжден благодарственными письмами руководителя аппарата Госдумы РФ, министра торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ, медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2020 г.).

Дата последнего обновления: