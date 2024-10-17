Гатаулин Тахир Мьяссарович
Общая информация
Родился 28 июля 1974 г.
Трудовая деятельность:
— до 2018 г. — Торгово-экономический представитель Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
— 2018 — 2019 гг. — инвестиционный уполномоченный Краснодарского края в Германии.
— С августа 2019 г. — торгово-экономический представитель Республики Татарстан в ФРГ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 04356, Германия, г. Лейпциг, Мессе-Аллее, 2
- Телефон: 49220498777122
- Email: T.Gataulin@tatar.ru
Дата последнего обновления: 17.10.2024