Список персон

Гатаулин Тахир Мьяссарович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 28 июля 1974 г.

Трудовая деятельность:

— до 2018 г. — Торгово-экономический представитель Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
— 2018 — 2019 гг. — инвестиционный уполномоченный Краснодарского края в Германии.
— С августа 2019 г. — торгово-экономический представитель Республики Татарстан в ФРГ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 04356, Германия, г. Лейпциг, Мессе-Аллее, 2
  • Телефон: 49220498777122
  • Email: T.Gataulin@tatar.ru

Дата последнего обновления: 17.10.2024


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