Валеев Денис Римзилевич
Общая информация
Родился 8 сентября 1978 г.
Образование:
— 2000 г. — факультет международных отношений КГУ.
Трудовая деятельность:
— 2004 — 2007 гг. — специалист департамента по корпоративным вопросам ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».
— 2007 — 2010 гг. — управляющий по развитию бизнеса ООО «Билетти».
— 2010 — 2011 гг. — начальник отдела официального протокола Министерства промышленности и торговли РТ.
— 2011 — 2012 гг. — начальник отдела тарифного справочника и билетной программы АНО «Дирекция 2013».
— 2012 — 2014 гг. — управляющий по развитию бизнеса ООО «Билетти».
— 2014 — 2016 гг. — советник председателя правления ПАО «Тимер Банк».
— 2016 — 2018 гг. — заместитель министра промышленности и торговли РТ.
— 21 мая 2018 г. — полномочный представитель Татарстана в Казахстане.
Награды и звания:
— Действительный государственный Советник Республики Татарстан 1 класса
— Награжден благодарностью президента РТ (2018 г.).
Контакты
- Адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, коттеджный городок "BI Village Deluxe-1", пер. Е231(ул. Сункар), 6
- Телефон: 7(7172) 27-69-66
- Сайт: tat.pred@tatar.ru
Дата последнего обновления: 11.10.2024