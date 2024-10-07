Ахтареев Айдар Азатович
Общая информация
Родился 15 сентября 1982 г. в г. Казань.
Образование:
— 2004 г. — Казанский Государственный университет
— 2007 г. — Аспирантура Казанского Федерального университета (2007 г.).
Трудовая деятельность:
— 2007 — 2011 гг. — младший научный сотрудник КФУ.
— 2012 — 2013 гг. — специалист в аналитическом отделе, отделе официального протокола Министерства промышленности и торговли РТ.
— 2013 — 2020 гг. — начальник отдела международных связей Министерства промышленности и торговли РТ.
— 2020 г. — представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан.
Контакты
- Адрес: 100031, г.Ташкент, ул.В.Вахидова, 30а
- Телефон: 9 (9871) 252-40-22
- Сайт: uzbekistan@tatar.ru
Дата последнего обновления: 07.10.2024