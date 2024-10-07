Абдулгалеев Зуфар Талгатович
Общая информация
Родился 10 декабря 1963 г.
Образование:
— 1986 г. — Казанский государственный университет по специальности «правоведение»
— 1993 г. — Всероссийская Академия внешней торговли по специальности «экономист внешней торговли со знанием иностранного языка».
Трудовая деятельность:
— 1986 — 1988 гг. — стажер, помощник прокурора Лаишевского района ТАССР, помощник прокурора г. Зеленодольска.
— 1988 — 1989 гг. — прокурор отдела Прокуратуры ТАССР.
— 1989 — 1991 гг. — юрисконсульт, заместитель директора Татарского филиала Всероссийского объединения «Росвнешторг» (В\О Росвнешторг).
— 1991 — 1997 гг. — заведующий сектором, заместитель начальника Государственно-правового управления Президента РТ.
— 1997 — 2007 гг. — постоянный представитель РТ в Чешской и Словацкой Республиках, заместитель торгового представителя РФ в Чешской Республике.
— С 2008 г. — торгово-экономический представитель РТ в Чешской Республике.
Награды и звания:
— Заслуженный юрист РТ.
Награжден медалями «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд».
Контакты
- Адрес: Sibirske nam., 1027 16000 Praha 6 CR
- Телефон: (420) 602-613-383, (420) 602-215-514
- Email: Zufar.Abdulgaleev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 07.10.2024