Список персон

Егоров Артур Иванович

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился 10 июля 1988 года в Казани.

Образование

Окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел России (МГИМО).

Трудовая деятельность

03.08.2009 г. — 23.08.2010 г. — Экономист по финансовой работе ООО «Ак Барс Торг».
23.08.2010 г. — 20.04.2011 г. — Старший экономист московского филиала Акционерного коммерческого банка «Ак Барс».
22.11.2012 г. — 31.10.2013 г. — Советник генерального директора по развитию ОАО «Авиакомпания «Татарстан».
2013-2017 гг. — Генеральный директор ОАО «ЗМК».

С 2017 года — генеральный директор ООО «УК «ЗМК».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Зеленодольск, ул. К.Маркса, 48
  • Телефон: (84371) 4-08-83
  • Email: secretar@zelmolkom.ru
  • Сайт: www.zelmolkom.ru

Дата последнего обновления: 14.08.2020


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