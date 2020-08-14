Егоров Артур Иванович
Общая информация
Родился 10 июля 1988 года в Казани.
Образование
Окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел России (МГИМО).
Трудовая деятельность
03.08.2009 г. — 23.08.2010 г. — Экономист по финансовой работе ООО «Ак Барс Торг».
23.08.2010 г. — 20.04.2011 г. — Старший экономист московского филиала Акционерного коммерческого банка «Ак Барс».
22.11.2012 г. — 31.10.2013 г. — Советник генерального директора по развитию ОАО «Авиакомпания «Татарстан».
2013-2017 гг. — Генеральный директор ОАО «ЗМК».
С 2017 года — генеральный директор ООО «УК «ЗМК».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Зеленодольск, ул. К.Маркса, 48
- Телефон: (84371) 4-08-83
- Email: secretar@zelmolkom.ru
- Сайт: www.zelmolkom.ru
Дата последнего обновления: 14.08.2020