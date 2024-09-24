Сахарова Изольда Генриевна
Общая информация
Родилась 24 июня 1960 г.
Образование:
— 1983 г. — Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева по специальности «инженер-системотехник»,
— 2000 г. — Московский государственный университет культуры и искусств по специальности «культуролог, искусствовед».
Трудовая деятельность:
— 1983 — 1986 гг. — работа на кафедре радиоуправления КАИ им. А.Н.Туполева.
— 1986 — 1998 гг. — художественный руководитель Театра моды «Лик», региональный директор конкурса «Мисс Россия».
— С 1998 г. — президент общественной организации «Мисс Татарстан».
Награды и звания:
— 2023 г. — Награждена почетной грамотой Казани (2023 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 9
- Телефон: (843) 295-55-49
- Email: miss-tatarstan@mail.ru
- Сайт: https://www.misstatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 24.09.2024