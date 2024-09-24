Список персон

Сахарова Изольда Генриевна

Общественные организации

Общая информация

Родилась 24 июня 1960 г.

Образование:
— 1983 г. — Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева по специальности «инженер-системотехник»,
— 2000 г. — Московский государственный университет культуры и искусств по специальности «культуролог, искусствовед».

Трудовая деятельность:
— 1983 — 1986 гг. — работа на кафедре радиоуправления КАИ им. А.Н.Туполева.
— 1986 — 1998 гг. — художественный руководитель Театра моды «Лик», региональный директор конкурса «Мисс Россия».
— С 1998 г. — президент общественной организации «Мисс Татарстан».

Награды и звания:
— 2023 г. — Награждена почетной грамотой Казани (2023 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 9
  • Телефон: (843) 295-55-49
  • Email: miss-tatarstan@mail.ru
  • Сайт: https://www.misstatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 24.09.2024


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