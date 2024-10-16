Галиев Дамир Расилович
Общая информация
Родился 29 мая 1990 г. в г. Набережные Челны.
Образование:
— 2012 г. — ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Трудовая деятельность:
— 2012 по 2014 гг. — старший экономист департамента инвестиционного бизнеса ПАО «АК БАРС» БАНК.
— 2014 по 2016 гг. — ведущий экономист ПАО «АК БАРС» БАНК.
— 2016 по 2018 гг. — руководитель офиса в проектном офисе инновационного развития ПАО «АК БАРС» БАНК.
— 2018 по 2023 гг. — директор по инновациям в департаменте стратегии, инноваций и маркетинга ПАО «АК БАРС» БАНК.
— С ноября 2023 г. — директор некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд РТ».
Кандидат экономических наук.
Включен в кадровый резерв Раиса РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, 50
- Телефон: (843) 570-40-17
- Email: reception@ivfrt.com
- Сайт: https://ivfrt.ru/
Дата последнего обновления: 16.10.2024